У ФОМС сорвалась покупка ПО на сотни миллионов. На проведенный аукцион нажаловались в ФАС

ФОМС поймали на ограничении конкуренции. ФАС не позволила ФОМС закупить ПО заранее известного вендора. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

ФОМС опубликовал тендер на закупку средств защиты информации для развития государственной информационной системы ОМС (ГИС ОМС) 8 августа 2022 г. в формате электронного аукциона. Максимальная цена контракта по нему может составить 219,7 млн руб.

На аукцион была подана всего одна заявка от компании «Диалогнаука», с которой ФОМС и должен был подписать контракт. Однако проведение аукциона было приостановлено по жалобе 23 августа. Ее подала группа компаний «Абак-2000».

Согласно решению ФАС, ФОМС в описании объекта закупки установил требования к характеристикам продукта, указывающим исключительно на софт единственного производителя ООО «Айти бастион» – «СКДПУ НТ». То есть ограничил количество участников закупки.

ФАС признала жалобу обоснованной в части ограничения конкуренции ФОМС. Служба предписала отменить протокол подведения итогов определения поставщика и привести извещение о проведении аукциона в соответствии с требованиями закона.