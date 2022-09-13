Страхование

Предприятия, которые не застрахуют скот, лишат господдержки

Минсельхоз предложил сложную схему субсидирования, все кто застрахует скот получит повышенную субсидию на литр молока.

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Новая схема субсидирования может начать свое действие с 2023 года, так сообщили в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»).

Государство предлагает застраховать весь скот.

Половину стоимости полисов компенсируют.

Кто откажется от страховки ничего не потеряет. А те, кто застрахует скотину, получат дополнительную субсидию на литр молока.

Для получения субсидии необходимо, чтобы местные власти определили производство молока в качестве одного из приоритетных видов деятельности в регионе.

Молочным заводам нужно доказать свою эффективность. Посмотрят на уровень производства молока за последний год.

Регионы, которые не выделят молочное производство в качестве приоритетного, вообще могут лишиться господдержки, предполагают в «Союзмолоке».

В 2021 году застраховали всего 1,1 млн животных.

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