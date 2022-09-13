Предприятия, которые не застрахуют скот, лишат господдержки

Новая схема субсидирования может начать свое действие с 2023 года, так сообщили в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»).
Государство предлагает застраховать весь скот.
Половину стоимости полисов компенсируют.
Кто откажется от страховки ничего не потеряет. А те, кто застрахует скотину, получат дополнительную субсидию на литр молока.
Для получения субсидии необходимо, чтобы местные власти определили производство молока в качестве одного из приоритетных видов деятельности в регионе.
Молочным заводам нужно доказать свою эффективность. Посмотрят на уровень производства молока за последний год.
Регионы, которые не выделят молочное производство в качестве приоритетного, вообще могут лишиться господдержки, предполагают в «Союзмолоке».
В 2021 году застраховали всего 1,1 млн животных.