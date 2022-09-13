Названы проблемы в микроэлектронике

Ключевыми проблемами в микроэлектронике стали технологическое отставание от Запада, зависимость от иностранных технологий, дефицит квалифицированных кадров, так обозначили проблемы отрасли в Мипромторге, говорит «Ъ».
Минпромторг приготовил концепцию развития российской микроэлектроники до 2030 года.
На основании этого документа будет развиваться отрасль в ближайшие годы.
Итоговый вариант документа представят в октябре на форуме «Микроэлектроника-2022».
Основными проблемами отрасли назвали:
- Отставание от мировых технологий на 10-15 лет;
- Недостачу производственных мощностей;
- Сильная зависимость от западных технологий;
- Слабая инвестиционная привлекательность отрасли;
- Высокая стоимость компонентов для проектирования;
- Недостаток кадров;
- Недобросовестная конкуренция со стороны иностранных поставщиков.
Минпромторг предлагает компаниям скооперировать усилия, увеличить мощности и отказаться от иностранных технологий.
Правительство гарантирует материальную поддержку компаний.