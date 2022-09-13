Названы проблемы в микроэлектронике

Ключевыми проблемами в микроэлектронике стали технологическое отставание от Запада, зависимость от иностранных технологий, дефицит квалифицированных кадров, так обозначили проблемы отрасли в Мипромторге, говорит «Ъ».

Минпромторг приготовил концепцию развития российской микроэлектроники до 2030 года.

На основании этого документа будет развиваться отрасль в ближайшие годы.

Итоговый вариант документа представят в октябре на форуме «Микроэлектроника-2022».

Основными проблемами отрасли назвали:

Отставание от мировых технологий на 10-15 лет;

лет; Недостачу производственных мощностей;

Сильная зависимость от западных технологий;

Слабая инвестиционная привлекательность отрасли;

Высокая стоимость компонентов для проектирования;

Недостаток кадров;

Недобросовестная конкуренция со стороны иностранных поставщиков.

Минпромторг предлагает компаниям скооперировать усилия, увеличить мощности и отказаться от иностранных технологий.

Правительство гарантирует материальную поддержку компаний.