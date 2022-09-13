Экономика России

Названы проблемы в микроэлектронике

Минпромторг обозначил ключевые проблемы в отрасли микроэлектроники и попытался предложить пути их решения.

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Ключевыми проблемами в микроэлектронике стали технологическое отставание от Запада, зависимость от иностранных технологий, дефицит квалифицированных кадров, так обозначили проблемы отрасли в Мипромторге, говорит «Ъ».

Минпромторг приготовил концепцию развития российской микроэлектроники до 2030 года.

На основании этого документа будет развиваться отрасль в ближайшие годы.

Итоговый вариант документа представят в октябре на форуме «Микроэлектроника-2022».

Основными проблемами отрасли назвали: 

  • Отставание от мировых технологий на 10-15 лет;
  • Недостачу производственных мощностей;
  • Сильная зависимость от западных технологий;
  • Слабая инвестиционная привлекательность отрасли;
  • Высокая стоимость компонентов для проектирования;
  • Недостаток кадров;
  • Недобросовестная конкуренция со стороны иностранных поставщиков.

Минпромторг предлагает компаниям скооперировать усилия, увеличить мощности и отказаться от иностранных технологий.

Правительство гарантирует материальную поддержку компаний.

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