Банки будут раскрывать все условия кешбэка. Не только размер, но и как его получить

ФАС обратил внимание на то, что в рекламе банковских продуктов указываются только возможные бонусы, а все условия не озвучиваются.

Такие действия финансовых организаций признали недобросовестными, сообщили «Известия».

Неполная информация вводит клиента в заблуждение и нарушает конкуренцию.

ЦБ и ФАС подготовили письмо для банков о необходимости предоставлять информацию о возможных бонусах в полном объеме.

Акцентировать внимание нужно не только на размере возможного кешбэка, но и на условиях, которые нужно выполнить для его получения.

Часто банки не раскрывают информацию о предельном размере кешбэка за период, о суммах покупки для его получения, о товарах и услугах, за которые положен дополнительный кешбэк и т.д.

ЦБ и ФАС предложили банкам раскрывать всю информацию и не вызывать о клиентов искаженного восприятия и лишних ожиданий.