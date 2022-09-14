Санкции 2022

Бизнес критически зависит от иностранного ПО. Российские аналоги есть, но ими пока не пользуются

Правительство выявило почти 400 видов иностранного корпоративного программного обеспечения, по которым бизнес критически зависит от импорта.

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Ежегодно на покупку лицензий и обновлений иностранного ПО бизнес тратит 200 млрд руб., пишет «Интерфакс».

Критическую зависимость от импорта по 400 видам корпоративного ПО обозначили бизнесмены.

Для 80% иностранного софта уже разработаны российские аналоги, по некоторым позициям есть несколько вариантов, заявил премьер-министр РФ.

«То есть ситуация, в целом, конкурентна», – отметил Мишустин.

Правительство активно призывает проектировать собственный софт для достижения технологического суверенитета и отказа от иностранного ПО.

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