Бизнес критически зависит от иностранного ПО. Российские аналоги есть, но ими пока не пользуются

Ежегодно на покупку лицензий и обновлений иностранного ПО бизнес тратит 200 млрд руб., пишет «Интерфакс».
Критическую зависимость от импорта по 400 видам корпоративного ПО обозначили бизнесмены.
Для 80% иностранного софта уже разработаны российские аналоги, по некоторым позициям есть несколько вариантов, заявил премьер-министр РФ.
«То есть ситуация, в целом, конкурентна», – отметил Мишустин.
Правительство активно призывает проектировать собственный софт для достижения технологического суверенитета и отказа от иностранного ПО.