Страны бывшего СССР стали больше поставлять товаров Россию. С запада

Партнеры России по ЕАЭС и другие страны бывшего СССР за лето 2022 нарастили объем поставок в Россию, пишут «РБК».

Страны блока ЕАЭС (Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения) за период март-июня 2022 отгрузили товаров в Россию на 9,4 млрд долларов, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2021.

Армения нарастила поставки в РФ более чем в 1,5 раза, Киргизия почти в 2.

Значительную роль в таком расширении торговли играет параллельный импорт.

Большинство товаров завозится именно через эти страны.

В июне 2022 Киргизия экспортировала в Россию товаров на 124 млн долларов, что в 4,7 раза больше, чем в июне 2021.

Белоруссия с весны 2022 года стала вторым по популярности крупнейшим поставщиком товаров в Россию после Китая.

В июне поставки товаров из Белоруссии превысили 2 млрд долларов.