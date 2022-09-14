Страны бывшего СССР стали больше поставлять товаров Россию. С запада

Партнеры России по ЕАЭС и другие страны бывшего СССР за лето 2022 нарастили объем поставок в Россию, пишут «РБК».
Страны блока ЕАЭС (Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения) за период март-июня 2022 отгрузили товаров в Россию на 9,4 млрд долларов, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2021.
Армения нарастила поставки в РФ более чем в 1,5 раза, Киргизия почти в 2.
Значительную роль в таком расширении торговли играет параллельный импорт.
Большинство товаров завозится именно через эти страны.
В июне 2022 Киргизия экспортировала в Россию товаров на 124 млн долларов, что в 4,7 раза больше, чем в июне 2021.
Белоруссия с весны 2022 года стала вторым по популярности крупнейшим поставщиком товаров в Россию после Китая.
В июне поставки товаров из Белоруссии превысили 2 млрд долларов.