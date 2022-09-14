Оплата через систему быстрых платежей менее выгодна, чем классический эквайринг. Поэтому банки не переходят на СБПэй

С 1 июля все банки с универсальной лицензией должны были подключиться к платежному приложению «СБПэй», разработанному ЦБ для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Приложение работает более чем у 150 банков, выяснил «Ъ». Но не у крупнейших.

«СБПэй» нет у Альфа-банка, «Открытия», Тинькофф-банка, Газпромбанка и Сбера.

ЦБ уже предупредил, что готов применить надзорные меры, ведь исходно банки должны были подключить «СБПэй» к 1 апреля, но получили отсрочку.

Эксперты медлительность банков списывают на то, что «СБПэй» пока не везде поддерживает оплату через NFC. Для крупных торговых точек это принципиальный момент, ведь при оплате по QR-кодам время обслуживания клиентов на кассе увеличивается. Нет значимых бонусов при оплате через СБП для клиентов.

А помните кейс Сбербанка, который на полгода задержал подключение к СБП? История повторяется. Следите за нашими новостями в Telegram.