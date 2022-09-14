Экономика России

Не ждите пенсию. Людей будут стимулировать к сбережениям

Премьер-министр поручил разработать механизмы для стимулирования долгосрочных сбережений граждан России.

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Правительство планирует убедить россиян откладывать деньги на долгосрочный период.

Премьер-министр, по итогам стратегической сессии «Развитие отечественной финансовой системы», поручил Минфину разработать механизмы стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений.

Срок внесения предложений – 31 марта 2023 года.

Из-за санкций финансовая система требует серьезной перестройки, заявил премьер.

Чтобы обеспечить экономику необходимыми ресурсами и сохранить непрерывность функционирования предприятий, необходимо сформировать механизмы долгосрочного инвестирования, в том числе от населения.

Из-за изменений в процентных ставках, россияне чаще пользуются краткосрочными вкладами.

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