Банк «Точка» провел первый крупный ребрендинг. Клиенты представлены мечтателями с очень длинным носом

14 сентября 2022 банк «Точка» представил свой новый дизайн, который пронизан идеей деятельного мечтателя.
Новые визуальные элементы показывают, что теперь «Точка» не просто банк для предпринимателей, а целая экосистема.
Теперь «Точка» покрывает все основные запросы бизнеса: от регистрации и быстрого старта до роста и кратного масштабирования, рассказывает сооснователь банка Яна Ганник.
От нативных акварельных набросков дизайн компании перешел к реалистичным комиксам.
Цвет бренда – фиолетовый, с элементами розового и голубого.
В этих цветах уже выполнен официальный сайт банка, а скоро оформят пластиковые карты и мерч.
Новый шрифт выглядит как зарисовка на салфетке и отражает идею компании «мечтатели».
Новый слоган компании «А что, если?».