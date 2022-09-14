Банк «Точка» провел первый крупный ребрендинг. Клиенты представлены мечтателями с очень длинным носом

14 сентября 2022 банк «Точка» представил свой новый дизайн, который пронизан идеей деятельного мечтателя.

Новые визуальные элементы показывают, что теперь «Точка» не просто банк для предпринимателей, а целая экосистема.

Теперь «Точка» покрывает все основные запросы бизнеса: от регистрации и быстрого старта до роста и кратного масштабирования, рассказывает сооснователь банка Яна Ганник.

От нативных акварельных набросков дизайн компании перешел к реалистичным комиксам.

Цвет бренда – фиолетовый, с элементами розового и голубого.

В этих цветах уже выполнен официальный сайт банка, а скоро оформят пластиковые карты и мерч.

Новый шрифт выглядит как зарисовка на салфетке и отражает идею компании «мечтатели».

Новый слоган компании «А что, если?».