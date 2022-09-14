Иностранные банки из дружественных стран откроют филиалы в России. Но им ограничат функционал

В перечне инициатив по развитию финансового рынка Минфин и ЦБ предложили разрешить иностранным банкам открыть филиалы в РФ, сообщают «Ведомости».
Открыть филиалы смогут только иностранные банки из дружественных стран.
Сейчас они могут открыть только дочерние предприятия, а это сложнее, поэтому их активность в России невелика.
Филиалы смогут обслуживать расчетные счета физических и юридических лиц, скорее всего, с ограничениями по суммам.
Заниматься инкассацией, привлекать вклады или заниматься продажей валюты филиалам не разрешат.
Филиалы иностранных банков могут помочь России организовать валютные расчеты по внешнеторговым операциям и привлечь дополнительные инвестиции.
Уровень процентных ставок в банках дружественных стран почти не отличается от российских, а значит риски сотрудничества минимальны.
Запрет на открытие филиалов иностранных банков в РФ был введен еще в 2013 году, считалось, что у иностранцев могут возникнуть конкурентные преимущества перед российскими банками.