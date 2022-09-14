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Банк «Открытие» принимает заявки на промышленную ипотеку

Банк «Открытие» начал прием заявок от малого и среднего бизнеса на выдачу промышленной ипотеки.

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Банк открыл прием заявок от компаний малого и среднего бизнеса на выдачу кредитов по новой государственной программе промышленной ипотеки, пишет «РИА Новости».

С 7 сентября в Росси можно получить промышленную ипотеку.

Льготный кредит на покупку недвижимости для промышленного производства на срок до 7 лет по ставке от 3% до 5% можно получить представителям малого и среднего бизнеса.

Максимальная сумма кредита 500 млн руб.

Кредит выдают под залог готовых производственных площадок.

На займ могут претендовать как юридические лица, так и ИП.

Не позднее, чем через 3 года после получения кредита заемщик обязан использовать не менее 50% площади объекта, под которую бралась ипотека.

Использовать помещение можно только для промышленного производства.

Льготный кредит можно потратить на покупку недвижимости только от промышленных застройщиков, то есть на промышленные новостройки.

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