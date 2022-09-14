Банк «Открытие» принимает заявки на промышленную ипотеку

Банк открыл прием заявок от компаний малого и среднего бизнеса на выдачу кредитов по новой государственной программе промышленной ипотеки, пишет «РИА Новости».
С 7 сентября в Росси можно получить промышленную ипотеку.
Льготный кредит на покупку недвижимости для промышленного производства на срок до 7 лет по ставке от 3% до 5% можно получить представителям малого и среднего бизнеса.
Максимальная сумма кредита 500 млн руб.
Кредит выдают под залог готовых производственных площадок.
На займ могут претендовать как юридические лица, так и ИП.
Не позднее, чем через 3 года после получения кредита заемщик обязан использовать не менее 50% площади объекта, под которую бралась ипотека.
Использовать помещение можно только для промышленного производства.
Льготный кредит можно потратить на покупку недвижимости только от промышленных застройщиков, то есть на промышленные новостройки.