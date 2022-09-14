Малому бизнесу будут активнее рассказывать о господдержке. И быстрее ее оказывать

В России действует целый комплекс мер поддержки для малого и среднего бизнеса.

Год назад МСП запустил программу «зонтичных» поручительств – это возможность получить банковское финансирование не под потребительские ставки, а под более низкий процент. Гарантию окажет Корпорация МСП.

За год кредиты с помощью «зонтичных» поручительств получили 21 тыс. предпринимателей.

С 1 января 2022 года повышена квота закупок у субъектов МСП среди госзаказчиков.

На 47% выросла сумма заключенных договоров между госкомпаниями и МСП.

На портале Корпорации МСП предприниматели могут узнать о всех мерах поддержки, доступных бизнесу.

С февраля на портале зарегистрировалось 160 тыс. предпринимателей.

Скоро будет запущен цифровой профиль предпринимателя, который должен облегчить процесс сбора информации и передачи сведений для получения господдержки.

Планируется запустить цифровой профиль по ряду сервисов уже в октябре, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.