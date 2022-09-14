📲 Пошла реклама по использованию мобильников вместо ККТ. Но это незаконно

ФНС в письме от 20.07.2022 № КВ-4-20/9322@ прокомментировала сообщение на сайте компании о том, что там якобы превратят телефоны продавцов в мобильные кассы, и все это в рамках закона.

Ничего подобного, отвечает ФНС. Мобильник нельзя приспособить под ККТ.

Также налоговики на всякий случай предупредили, что запрещена разработка, производство, хранение, распространение, приобретение и использование программно-аппаратных средств для:

уничтожения;

удаления;

блокирования;

модифицирования (корректировки);

обезличивания

фискальных данных, записываемых в фискальный накопитель.