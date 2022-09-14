Онлайн-кассы

📲 Пошла реклама по использованию мобильников вместо ККТ. Но это незаконно

ККТ должна иметь корпус с заводским номером, устройство для печати внутри корпуса, программно-аппаратные средства, фискальный накопитель. В мобильном телефоне всего этого нет. И он не включен в реестр ККТ. Значит, он не годится в качестве ККТ.

Версия для печати

ФНС в письме от 20.07.2022 № КВ-4-20/9322@ прокомментировала сообщение на сайте компании о том, что там якобы превратят телефоны продавцов в мобильные кассы, и все это в рамках закона.

Ничего подобного, отвечает ФНС. Мобильник нельзя приспособить под ККТ.

Также налоговики на всякий случай предупредили, что запрещена разработка, производство, хранение, распространение, приобретение и использование программно-аппаратных средств для:

  • уничтожения;
  • удаления;
  • блокирования;
  • модифицирования (корректировки);
  • обезличивания

фискальных данных, записываемых в фискальный накопитель.

Бухгалтеры, заполняйте отчетность без ошибок — эксперт вам поможет

Профессионал Вера Сокуренко на курсе «Практические вопросы применения ПБУ 18/02» расскажет: как рассчитать налог на прибыль, отражать разницы в бухучете и разобраться во всех видах временных и постоянных разниц.

ПБУ 18/02 больше не будет для вас проблемой. По акции курс стоит 5990 рублей. Смотрите полную программу или оставьте заявку ниже — расскажем про ваше обучение больше

Зарплата

В ТК нет нормы об учащенной выплате зарплаты новым сотрудникам. Первую получку придется подождать

Первая выплата зарплаты на новой работе, свидетелем которой станет новый сотрудник, скорее всего, пройдет мимо него. Потому что люди будут получать зарплату за прошлый месяц, в котором новичок еще не работал.

Налоги, взносы, пошлины

В требовании на уплату пеней долг по налогам указывают справочно

Если вы получили требование, в котором построчно отражена задолженность по разным налогам (хотя по факту ее нет), не пугайтесь. Посмотрите внимательно, возможно, это требование исключительно на уплату пеней.

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Банкам приходится раскошеливаться и возмещать ущерб. Владельцы валютных счетов идут в суды

Некоторые банки отказывают в выдаче денег с валютных вкладов в долларах и евро или «тормозят» выплаты. На это клиенты отвечают им судебными исками. И выигрывают.

«Ночной бухгалтер». Банкам приходится раскошеливаться и возмещать ущерб. Владельцы валютных счетов идут в суды

Мероприятия

Разместить
Маркировка товаров

Формат фискальных документов 1.2

В этой статье мы разберем формат фискальных документов 1.2 и для чего он нужен в работе с системой маркировки «Честный ЗНАК». Поговорим более подробно об этом формате и что в нем нового, а также о том, как на него перейти.

Формат фискальных документов 1.2
Онлайн-кассы

📲 Пошла реклама по использованию мобильников вместо ККТ. Но это незаконно

ККТ должна иметь корпус с заводским номером, устройство для печати внутри корпуса, программно-аппаратные средства, фискальный накопитель. В мобильном телефоне всего этого нет. И он не включен в реестр ККТ. Значит, он не годится в качестве ККТ.

УСН

Когда налоговая может запросить КУДиР, завалить компанию на УСН требованиями и как этого избежать

Ошибки в книге учета доходов и расходов со стороны главбуха могут привести к печальным последствиям. Превышение лимитов по доходам приведет к тому, что компания лишится упрощенки, а если их отразить неправильно, можно занизить сумму налога и нарваться на штрафы. Разбираемся, как правильно вести КУДиР и спасти компанию от проверок.

Когда налоговая может запросить КУДиР, завалить компанию на УСН требованиями и как этого избежать
Читать еще