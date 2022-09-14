Банк «Уралсиб» снизил максимальную сумму для начисления повышенного процента по карте

С 12 сентября по дебетовой карте «Прибыль» от банка Уралсиб изменились условия по начисления процентов.
Новые клиенты банка в первый месяц после получения карты смогут рассчиытвать на 9,5% годовых.
Со второго месяца такая ставка останется возможной, только при совершении покупок на сумму свыше 10 тыс.руб.
С третьего месяца доходность сократится до 7%, при тех же необходимых 10 тыс. руб. затрат.
Проценты по ставке 0,1% годовых будут начислены при сумме трат меньше 10 тыс. руб. в месяц на остаток до 500 тыс.руб.
На остаток свыше 500 тыс.руб. проценты начислять не будут.
Минфин рекомендовал банкам подробно рассказывать о всех условиях получения кешбэка.