Банки

Банк «Уралсиб» снизил максимальную сумму для начисления повышенного процента по карте

Теперь по карте «Прибыль» процент начисляется на остаток не более 500 тыс. руб., ранее, сумма остатка составляла 1 млн.руб.

Версия для печати

С 12 сентября по дебетовой карте «Прибыль» от банка Уралсиб изменились условия по начисления процентов.

Новые клиенты банка в первый месяц после получения карты смогут рассчиытвать на 9,5% годовых.

Со второго месяца такая ставка останется возможной, только при совершении покупок на сумму свыше 10 тыс.руб.

С третьего месяца доходность сократится до 7%, при тех же необходимых 10 тыс. руб. затрат.

Проценты по ставке 0,1% годовых будут начислены при сумме трат меньше 10 тыс. руб. в месяц на остаток до 500 тыс.руб.

На остаток свыше 500 тыс.руб. проценты начислять не будут.

Минфин рекомендовал банкам подробно рассказывать о всех условиях получения кешбэка.

Бухгалтеры, заполняйте отчетность без ошибок — эксперт вам поможет

Профессионал Вера Сокуренко на курсе «Практические вопросы применения ПБУ 18/02» расскажет: как рассчитать налог на прибыль, отражать разницы в бухучете и разобраться во всех видах временных и постоянных разниц.

ПБУ 18/02 больше не будет для вас проблемой. По акции курс стоит 5990 рублей. Смотрите полную программу или оставьте заявку ниже — расскажем про ваше обучение больше

IT-компании

Гранты не берут в расчет доли доходов для налоговых льгот IT-бизнеса

Аккредитованные IT-компании считают взносы по тарифу 7,6% и налог на прибыль по ставке 0%, если доля профильных доходов составляет от 70%. Для расчета этой доли профильные доходы делят на общие. Включать грант в общие доходы (в знаменатель) не надо.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Утилизационный сбор

На сельхозтехнику для компаний Калининградской области отменили утилизационный сбор

До 1 февраля 2023 года не будет утилизационного сбора на технику для сельскохозяйственных компаний Калининградской области. Ранее такая мера действовала до 1 февраля 2022 года. Теперь ее продлили на год, причем задним числом.

Зарплата

В ТК нет нормы об учащенной выплате зарплаты новым сотрудникам. Первую получку придется подождать

Первая выплата зарплаты на новой работе, свидетелем которой станет новый сотрудник, скорее всего, пройдет мимо него. Потому что люди будут получать зарплату за прошлый месяц, в котором новичок еще не работал.

Налоги, взносы, пошлины

В требовании на уплату пеней долг по налогам указывают справочно

Если вы получили требование, в котором построчно отражена задолженность по разным налогам (хотя по факту ее нет), не пугайтесь. Посмотрите внимательно, возможно, это требование исключительно на уплату пеней.

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Банкам приходится раскошеливаться и возмещать ущерб. Владельцы валютных счетов идут в суды

Некоторые банки отказывают в выдаче денег с валютных вкладов в долларах и евро или «тормозят» выплаты. На это клиенты отвечают им судебными исками. И выигрывают.

«Ночной бухгалтер». Банкам приходится раскошеливаться и возмещать ущерб. Владельцы валютных счетов идут в суды
Читать еще