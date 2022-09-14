Мосбиржа еще увеличила число недоступных для нерезидентов акций

Московская биржа сообщила о расширении списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые ограничены операции нерезидентам. Список увеличили до 61 компании.

В него вошли: НКХП, компаний «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и «Юнипро», обыкновенные и привилегированные акции Томской распределительной компании, «Бурятзолото», привилегированные бумаги «Ростелекома».

Торговая площадка предоставила доступ на рынок акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц, в понедельник, 12 сентября. Тогда Мосбиржа обратила внимание, что нерезиденты не смогут торговать бумагами стратегических и ряда иных предприятий. Изначально к ним относились акции «Газпрома», «Аэрофлота», АЛРОСА, ФСК ЕЭС, «Совкомфлота», «Роснефти», ВТБ и привилегированные акции «Транснефти».

Позднее список расширили до 53 ценных бумаг. Среди них оказались бумаги «РусГидро», «Россетей», «Сургутнефтегаза», «Норникеля», «Татнефти» и «Башнефти». В список не вошли акции Сбербанка и ЛУКОЙЛа.

Инвесторы опасались, что допуск нерезидентов приведет к значительному падению акций на рынке. Однако иностранцев пустили, а российский рынок не показал негативной динамики. Напротив, по итогам торгов 12 сентября индекс Мосбиржи вырос на 0,97%, до 2449,65 пункта. А вчера показал рекордный рост с июля.

8 августа нерезиденты вышли на срочный рынок, 15 августа – на рынок облигаций.