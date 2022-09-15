НДФЛ

Выплаты по договору ренты облагаются НДФЛ

Рента – это возмездный договор. Одна сторона платит деньги, другая сторона передает свое имущество. Поэтому человек, который получает деньги, должен платить НДФЛ.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 17.08.2022 № 03-04-05/80170.

База для НДФЛ возникает тогда, когда доход фактически получен — в день перечисления денег на счет или день передачи доходов в натуральной форме.

Если договор ренты заключен между двумя физлицами, то получатель ренты (денег или дохода в иной форме) должен самостоятельно задекларировать доход в 3-НДФЛ и заплатить налог.

Кстати, квартиру, полученную по договору ренты, можно продать без НДФЛ через 3 года. То есть для ренты действует сокращенный минимальный срок владения. Это правило работает, если заключен договор пожизненного содержания с иждивением.

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