Выплаты по договору ренты облагаются НДФЛ

Разъяснение дает Минфин в письме от 17.08.2022 № 03-04-05/80170.

База для НДФЛ возникает тогда, когда доход фактически получен — в день перечисления денег на счет или день передачи доходов в натуральной форме.

Если договор ренты заключен между двумя физлицами, то получатель ренты (денег или дохода в иной форме) должен самостоятельно задекларировать доход в 3-НДФЛ и заплатить налог.

Кстати, квартиру, полученную по договору ренты, можно продать без НДФЛ через 3 года. То есть для ренты действует сокращенный минимальный срок владения. Это правило работает, если заключен договор пожизненного содержания с иждивением.