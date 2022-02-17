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Если на квартиру был договор ренты, продать ее без НДФЛ можно через 3 года

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Рубрика НДФЛ
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Минимальный срок владения квартирой для целей НДФЛ с продажи, в разных ситуациях — разный. Если речь идет о ренте — то срок владения составляет 3 года.

Чтобы ориентироваться на этот срок, а не на общий пятилетний, надо соблюсти условие.

Право собственности на квартиру должно быть получено плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

Если в договоре другие формулировки, то срок владения — 5 лет.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/3078 от 20.01.2022.

 

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