Для получающих госпомощь введут спецтариф для карты «Мир»

Минфин предлагает ввести комиссию для банков, которые обеспечивают прием платежных карт в магазинах, если покупку совершает социально защищенные гражданин, получающий государственную поддержку, сообщает РБК.

Комиссия составит 0,5% от стоимости товара. Средства направят в доход федерального бюджета.

Пока речь идет только о платежах по системе электронных сертификатов.

Электронный сертификат – это специальный платежный документ, на который ФСС перечисляет деньги россиянам, у которых есть все основания для получения господдержки в натуральной форме.

Средства направляются только на карту «Мир». Потратить их можно на технические средства реабилитации.

Пока в списке 240 видов технических средств для реабилитации людей с ОВЗ, но список планируют расширять.

Минфин объясняет введение спецтарифа необходимостью, чтобы избежать неправомерного увеличения маржинальности по таким операциям банками.

Часть полученных от комиссии средств будет направлена на выпуск новых электронных сертификатов, сообщила ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.