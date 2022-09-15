Яндекс представил цифровую карту «Мир» с дополнительным кешбэком

Оформить карту можно с помощью приложений Яндекса – «Go», «Маркет» или «Драйв».

Для этого в способах оплаты выбрать «Карту плюса» и подтвердить номер телефона.

Карта выпускается бесплатно. Пополнить ее можно через СПБ.

Расплачиваться ей можно, как и обычной дебетовой картой в офлайн и онлайн-магазинах.

Подписчики программы «Яндекс Плюс» будут получать дополнительный кешбэк баллами: 3% за покупки в сервисах Яндекса и 1,5% за все остальные.

Накопленный кешбэк можно потратить на покупки в сервисах Яндекса.

Если подключить карту к системе «Мир», то можно получить дополнительный кешбэк от ее партнеров.

При открытии карты вы получите статус «анонимный». Он дает возможность потратить за раз до 15 тыс.руб. и не более 40 тыс.руб. в месяц.

Повысив уровень до «именного», можно за раз потратить 60 тыс.руб., а за месяц – 200 тыс.руб.

Напомним, банки обязаны рассказывать о всех тонкостях получения кешбэка.