Хранить золотовалютные резервы только в юанях опасно

Доллар и евро считаются токсичными валютами. Хранить в них золотовалютный запас России сейчас бессмысленно, пишут «РИА Новости».

Экономисты отмечают, для того чтобы не попасть в очередную зависимость, теперь от Китая, не стоит переводить весь золотовалютный запас в юани.

«Россия шаг за шагом уходит от использования ненадежных, скомпрометировавших себя валют», – заявил Президент РФ на Восточном экономическом форуме.

В правительстве отмечают, что хранить золотовалютный резерв России нужно в рублях, а не в валютах, пусть и дружественных стран.

Помимо прочего хранить запасы можно в золотых слитках.

Экономисты говорят, что в случае с запасами всегда работает одно правило: «нельзя складывать все яйца в одну корзину».

В текущей ситуации лучше хранить золотовалютный запас страны разделив его на части.

Часть – в юанях, часть – в золотых слитках, часть – в валютах дружественных стран (индийских рупиях, иранских реалах, турецких лирах и т.д.).

Рассказывайте, юани хоть сколько-нибудь купили?