Валюта

Хранить золотовалютные резервы только в юанях опасно

Экономисты объяснили, что после утраты доверия к доллару и евро, хранить золотовалютные резервы только в китайских юанях нецелесообразно. Нужно искать разные способы.

Версия для печати

Доллар и евро считаются токсичными валютами. Хранить в них золотовалютный запас России сейчас бессмысленно, пишут «РИА Новости».

Экономисты отмечают, для того чтобы не попасть в очередную зависимость, теперь от Китая, не стоит переводить весь золотовалютный запас в юани.

«Россия шаг за шагом уходит от использования ненадежных, скомпрометировавших себя валют», – заявил Президент РФ на Восточном экономическом форуме.

В правительстве отмечают, что хранить золотовалютный резерв России нужно в рублях, а не в валютах, пусть и дружественных стран.

Помимо прочего хранить запасы можно в золотых слитках.

Экономисты говорят, что в случае с запасами всегда работает одно правило: «нельзя складывать все яйца в одну корзину».

В текущей ситуации лучше хранить золотовалютный запас страны разделив его на части.

Часть – в юанях, часть – в золотых слитках, часть – в валютах дружественных стран (индийских рупиях, иранских реалах, турецких лирах и т.д.).

Рассказывайте, юани хоть сколько-нибудь купили?

Бухгалтеры, законно оптимизировать НДС и не попасть под «око» АСК НДС-2 возможно!

Кирилл Соппа — налоговый эксперт, который знает про АСК НДС-2 все. Вместе с ним вы разберетесь, как избежать рисков и построить систему выгодного налогового планирования.

Узнаете о лазейках в системе налоговиков АСК НДС-2 и научитесь:

• разбираться в законных налоговых схемах по НДС;
• вести грамотное налоговое планирование по НДС;
• понимать, как именно и под кого копают налоговики и как подготовиться к проверкам.

Получите видеоуроки эксперта со скидкой 49% за 5400 рублей. Смотрите программу курса здесь или заполните форму ниже — начните работать с НДС как профи.

Повышение квалификации

Госзакупки

Стоит ли обжаловать в суде решение ФАС об отмене закупки

Обжалование решения ФАС происходит в ведомственном или судебном порядке. Рассмотрим судебный порядок обжалования, поскольку он наиболее эффективен, т.к. позволяет восстановить пропущенные сроки и приостановить действие предписания.

Стоит ли обжаловать в суде решение ФАС об отмене закупки

Мероприятия

Разместить

Требования от налоговой инспекции: пошаговый разбор действий

Требования налоговых органов - это естественная процедура налогового контроля. Любой ответ на требование - это формирование доказательной базы и наша цель не избегать требований и обратить их в нашу пользу...

Требования от налоговой инспекции: пошаговый разбор действий
Читать еще