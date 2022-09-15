Самозанятые

Яндекс.Маркет разрешил торговлю самозанятым. До конца года без комиссии

Один из маркетплейсов «Яндекс.Маркет» разрешил самозанятым использовать свою площадку для торговли.

Версия для печати

Наравне с магазинами-партнерами сервиса самозанятые могут использовать витрину площадки, сервис доставки, сортировочные центры, пункты выдачи и остальные инструменты для бизнеса, пишет Inc.

Уже доступно более 800 категорий товаров, по которым самозанятые могут запускать продажи на Яндекс.Маркете.

Можно выбрать любую модель сотрудничества – хранить товары у себя и самостоятельно организовать доставку покупателям или поручить это сервису.

Самозанятым можно продвигать свои товары с помощью рекламных кампаний на Яндекс.Маркете, акций и промокодов.

С сентября по декабрь 2022 года включительно сервис Яндекс.Маркет будет компенсировать самозанятым комиссию за размещение товаров на сервисе.

Для того, чтобы стать партнером сервиса достаточно получить статус самозанятого и создать личный кабинет на площадке продавца.

Предпочитаете новости смотреть? Ролики с огоньком про самые важные события в налогах!

 

Срочно проверяйте основные средства! Вы могли допустить ошибки по новым ФСБУ

Узнайте, каких ошибок стоит избегать по ФСБУ 6/2020 и 26/2020. «Клерк» подготовил онлайн-курс с экспертом Сергеем Верещагиным.

Он — гуру бухгалтерии с 30-летним опытом работы и научит вас:

• исправлять ранее допущенные ошибки в учете основных средств;
• по-новому работать с ОС и правильно применять ФСБУ;
• избегать типичных ошибок бухгалтеров.

Курс подходит всем бухгалтерам, независимо от уровня знаний. Обучаетесь в формате онлайн — ходить никуда не нужно. Цена курса по акции — 7000 рублей. Смотрите полную программу или заполните форму ниже — расскажем в подробностях.

Декларация по НДС

Как заполнить декларацию по НДС за 3 квартал 2022 года

Приближается срок представления декларации по НДС за очередной квартал. Учитывая, что НДС — один из самых сложных российских налогов, формирование декларации по нему — это многоступенчатый и трудоемкий процесс, связанный с анализом всех сделок за отчетный период. В статье расскажем как грамотно заполнить декларацию по налогу на добавленную стоимость.

Как заполнить декларацию по НДС за 3 квартал 2022 года

Повышение квалификации

Бухгалтеры

«Бухгалтер, милый мой, бухгалтер…» или Кто поет и посвящает стихи бухгалтерии и «Клерку»

Наша служба и опасна, и трудна…ой, это не про бухгалтера. Хотя по регулярным попыткам привлечь бухов по субсидиарке и горам первички, так сразу отметать эту песню мы бы не стали. Если задуматься — сколько вы знаете про бухгалтеров стихов, или песен? Навскидку. Пожалуй в голову навязчиво лезет только песенка группы “Комбинация” или нет?

«Бухгалтер, милый мой, бухгалтер…» или Кто поет и посвящает стихи бухгалтерии и «Клерку»
Судебная практика по налоговым спорам

Уступать право выкупа лизингового имущества стало опасно

Покупка легкового автомобиля для руководства с помощью лизинга стала обычным явлением. Однако налоговики, возможно, нашли способ, как сделать этот способ покупки невыгодным. По крайней мере, одна кассация их уже поддержала.

Мероприятия

Разместить
Управленческий учет

Как бухгалтеру начать зарабатывать больше и заодно спасти бизнес от краха. Управленческий учет и бюджетирование!

«Клерк» сделал курс про управленческий учет. Пройдя обучение, вы овладеете этим видом учета и научитесь управлять финансами. Добавите красивую строчку в резюме и, может быть, спасете какой-нибудь бизнес от краха.

Как бухгалтеру начать зарабатывать больше и заодно спасти бизнес от краха. Управленческий учет и бюджетирование!
Читать еще