Яндекс.Маркет разрешил торговлю самозанятым. До конца года без комиссии

Наравне с магазинами-партнерами сервиса самозанятые могут использовать витрину площадки, сервис доставки, сортировочные центры, пункты выдачи и остальные инструменты для бизнеса, пишет Inc.

Уже доступно более 800 категорий товаров, по которым самозанятые могут запускать продажи на Яндекс.Маркете.

Можно выбрать любую модель сотрудничества – хранить товары у себя и самостоятельно организовать доставку покупателям или поручить это сервису.

Самозанятым можно продвигать свои товары с помощью рекламных кампаний на Яндекс.Маркете, акций и промокодов.

С сентября по декабрь 2022 года включительно сервис Яндекс.Маркет будет компенсировать самозанятым комиссию за размещение товаров на сервисе.

Для того, чтобы стать партнером сервиса достаточно получить статус самозанятого и создать личный кабинет на площадке продавца.

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