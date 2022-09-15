Санкции 2022

MAN и Scania думают об уходе из России

Производители грузовиков MAN и Scania начали продажу дилерских центров по России.

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Крупные производители грузовиков MAN и Scania задумались об уходе из РФ и продают свои дилерские центры российским партнерам, сообщают «Известия».

Сообщают о продаже финансового подразделения Scania, которое отвечало за лизинг автомобилей на территории РФ.

Завод, который находится в Санкт-Петербурге и принадлежит концерну Traton, в который входят обе компании, остается в его собственности.

Сейчас сделки ждут решения наблюдательных советов Traton и Volkswagen, которому тоже подконтролен концерн.

Завершения сделок намечены на 1 квартал 2023 года.

Traton не ожидает прибыли от продажи активов. В компании прогнозируют убытки до 550 млн евро.

Scania и MAN являлись значимыми игроками на российском рынке коммерческих авто, на их долю приходилось около 12% от общего объема продаж грузовиков.

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