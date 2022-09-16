Онлайн-кассы

Отменят норму, по которой покупателю надо принудительно вручать ненужный ему кассовый чек

Сейчас продавец должен распечатать кассовый чек и вручить его покупателю, даже если этот чек ему не нужен. Это правило хотят отменить.

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В общем случае продавец должен выдать или бумажный чек, или электронный, если до момента расчета покупатель сообщил свой телефон или электронку, куда этот чек можно направить.

Если покупатель эти сведения не дал, то надо выдать ему бумажный чек.

Кроме того, если расчет идет в отдаленной местности без передачи данных в ОФД, то тоже надо обязательно пробить бумажный чек.

В этих двух случаях бумажный чек надо выдать покупателю, даже если он сам заявил, что чек ему не нужен.

Такое разъяснения дает ФНС в письме от 02.09.2022 № ЗГ-3-20/9556@.

Если на сайте компании покупатели создают свои личные кабинеты, то электронный чек можно направить туда. Но в этом случае все равно надо еще отправить чек на электронку или телефон покупателя.

Есть еще один способ выдачи чека — клиент может считать с дисплея продавца QR-код. Это возможно при торговле через интернет или автоматические устройства.

В планах ФНС — отменить принудиловку по выдаче чеков.

Планируются поправки в закон № 54-ФЗ, по которым можно не выдавать покупателю бумажный чек и не направлять чек по электронке, если человек заявил, что чек ему не нужен. Это связано с внедрением сервиса «Мои чеки онлайн».

Ну а пока придется смириться и соблюдать действующие нормы закона № 54-ФЗ: даже если покупатель пользуется этим сервисом и все чеки берет оттуда, продавец все равно должен выдать ему ненужный чек.

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