Экономика России

Аграрии жалуются на систему отчетности. Но сдвигать сроки обязательного использования ГИС «Зерно» не станут

Правительство уверяет, что система работает в штатном режиме. Аграрный сектор испытывает трудности.

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С 1 сентября 2022 все участники рынка зерна обязаны отчитываться обо всех операциях с зерном в ГИС «Зерно» Минсельхоза, сообщает «Ъ».

Аграрный сектор разделился на две половины: часть компаний не испытывает трудности с системой отчетности. В основном, это крупные игроки.

Небольшие компании регулярно жалуются на сбои в системе.

С учетом невозможности держать в штате IT-специалиста, такие сбои сильно тормозят работу фермеров и небольших организаций.

«Опора России» обратилась к профильному вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой сдвинуть режим обязательного использования ГИС «Зерно» на 1 полугодие 2023 года, чтобы у аграриев было время подготовиться и изучить программу, а у оператора — доработать систему.

Минсельхоз заявил, что программа работает в штатном режиме и пересмотра сроков не требуется.

ГИС «Зерно» ввели в эксплуатацию в марте 2022 года для прозрачности и прослеживаемости операций на рынке зерна.

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