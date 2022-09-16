Экономика России

⚡ Ключевую ставку снизили до 7,5%

Совет директоров ЦБ сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 п. п. с 8% до 7,5%.

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Новая ставка будет применяться с 19 сентября.

Предыдущее снижение с 9,5% до 8% было с 25 июля.

Напомним, с 28 февраля ЦБ резко поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%.

Потом ставка начала снижаться:

  • с 11 апреля — с 20% до 17%;
  • с 4 мая — с 17% до 14%;
  • с 27 мая — с 14% до 11%;
  • с 14 июня — с 11% до 9,5%;
  • с 25 июля — с 9,5% до 8%.

Историю изменения ключевой ставки смотрите здесь.

В сообщении ЦБ говорится, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции.

Сейчас инфляция 14,1%. К концу года прогнозируют снижение до 11% – 13%.

 

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