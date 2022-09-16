⚡ Ключевую ставку снизили до 7,5%

Новая ставка будет применяться с 19 сентября.
Предыдущее снижение с 9,5% до 8% было с 25 июля.
Напомним, с 28 февраля ЦБ резко поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%.
Потом ставка начала снижаться:
- с 11 апреля — с 20% до 17%;
- с 4 мая — с 17% до 14%;
- с 27 мая — с 14% до 11%;
- с 14 июня — с 11% до 9,5%;
- с 25 июля — с 9,5% до 8%.
Историю изменения ключевой ставки смотрите здесь.
В сообщении ЦБ говорится, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции.
Сейчас инфляция 14,1%. К концу года прогнозируют снижение до 11% – 13%.