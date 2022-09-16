Заброшенные участки скоро будут забирать без суда

Правительство планирует упростить контроль муниципалитетов над заброшенными участками, пишет «Ъ».
В течение переходного периода (до 1 января 2025) такие участки муниципалитеты смогут сдавать в аренду, участвовать в общем собрании собственников.
Все невостребованные участки после этой даты перейдут в собственность муниципалитета.
Юристы относятся к такой мере неоднозначно.
С одной стороны такая мера позволит оперативно принимать решения в отношении брошенных участков, с другой – не исключает риска злоупотребления полномочиями на местах.
Под невостребованными понимаются земли, которыми собственник не распоряжается в течение 3-х лет и более или о собственнике отсутствуют сведения.
В некоторых субъектах доля таких участков составляет ¼ площади региона.
Действующее законодательство предусматривает судебный порядок признания собственности муниципальной.
Предлагаемая мера избавит от лишних походов в суд.