Общество

Заброшенные участки скоро будут забирать без суда

Госдума получила на рассмотрение законопроект об ускорении вовлечения в оборот невостребованных сельхозземель.

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Правительство планирует упростить контроль муниципалитетов над заброшенными участками, пишет «Ъ».

В течение переходного периода (до 1 января 2025) такие участки муниципалитеты смогут сдавать в аренду, участвовать в общем собрании собственников.

Все невостребованные участки после этой даты перейдут в собственность муниципалитета.

Юристы относятся к такой мере неоднозначно.

С одной стороны такая мера позволит оперативно принимать решения в отношении брошенных участков, с другой – не исключает риска злоупотребления полномочиями на местах.

Под невостребованными понимаются земли, которыми собственник не распоряжается в течение 3-х лет и более или о собственнике отсутствуют сведения.

В некоторых субъектах доля таких участков составляет ¼ площади региона.

Действующее законодательство предусматривает судебный порядок признания собственности муниципальной.

Предлагаемая мера избавит от лишних походов в суд.

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