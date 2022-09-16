Доля национальных валют в расчетах между Москвой и Ташкентом увеличится

Страны намерены укрепить сотрудничество в финансово-банковской сфере, в том числе, за счет доли национальных валют в расчетах, пишет «РИА Новости».
Данное соглашение было закреплено в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном.
Помимо расчетов в национальных валютах, страны продолжают сотрудничество по обеспечению полноценно действующего режима свободной торговли между странами.
Стороны высоко оценивают позитивные тенденции в двустороннем торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, отмечается в документе.
Президент России активно поддерживает инициативу расчетов с дружественными странами в национальных валютах.
Недавно Москва и Душанбе обсудили перевод расчетов в национальные валюты.