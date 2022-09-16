Главбуху строительной фирмы готовы платить 200 тыс. руб. Вышел свежий обзор с рынка труда

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 119 000 вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября в бухгалтерском деле.

Замыкает топ вакансий в Москве – вакансия главного бухгалтера строительной компании, которому работодатель обещает 200 000 –210 000 руб. на руки. С кандидата требуют опыт работы на аналогичной должности от 5-7 лет.

На третьем месте в Ростове – вакансия главного бухгалтера в научно-исследовательском институте. Кандидат должен иметь высшее профильное образование и обладать знанием законодательства по ГОЗ (государственный оборонный заказ). Ему предлагают оплату от 100 тыс. рублей, ежемесячные премии и полный соц.пакет.

Самой высокооплачиваемой вакансией финансовой отрасли в стране стало предложение для финансового директора в Москве с зарплатой 300-350 тыс. рублей.

Рынок труда оживает после летнего затишья. Индекс рынка труда за неделю вырос на 0,03 пункта и достиг 1,04 пункта, что выше средней рекрутинговой активности компаний в аналогичные периоды 2017—2019 гг.

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