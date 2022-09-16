❗ Отель может взять на вычет НДС с аванса, только если вернул 20% от суммы клиенту

Какое, рассказал Минфин в письме от 12.08.2022 № 03-07-11/78828.

По нормам ст. 171 НК НДС с аванса идет на вычет, если расторгли договор или внесли в него изменения.

Все зависит от того, какие изменения внесли в договор.

Если по новым условиям проживание стало дешевле на сумму НДС и эту разницу вернули клиенту, то уплаченный с аванса НДС можно отразить в книге покупок (взять на вычет). Если по новым условиям договора НДС вместо 20% составляет 0%, но цена проживания не меняется, то брать НДС с аванса на вычет нельзя.

Кстати, в другом письме (от 22.06.2022 № 03-07-11/59461) Минфин заявлял, что предоплата за услуги гостиниц не идет в базу по НДС 20%, даже если она получена до 1 июля, если услуга будет оказана после 1 июля.