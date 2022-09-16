Инвестиции

Высокотехнологичный бизнес надо кредитовать под 1%. Греф рассказал, как видит грамотную господдержку

Правительству предложили новый механизм отбора и поддержки крупных проектов. Льготы в нем предлагают распределять исходя из важности проекта для страны.

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Герман Греф представил новую схему стимулирования инвестиций и господдержки в рамках стратегической сессии правительства, сообщает «РБК».

Так, оценивать проекты надо по уровню важности для страны.

В первую очередь инвестировать в проекты, обеспечивающие выполнение стратегических задач, обозначенных Президентом и правительством.

Уровень предоставляемой субсидии и размер банковской гарантии будет зависеть от того, какое место займет проект в итоговом списке.

Проекты будут делить на 3 категории:

  1. Приоритет 1 уровня – гарантия или капитальный грант в размере 70% (от суммы займа), ставка по кредиту – не выше 1%;
  2. Приоритет 2 уровня – гарантия в размере 50% и ставка процента – 3%;
  3. Приоритет 3 уровня – гарантия в размере 30% и процентная ставка – 5%.

В первую очередь будут рассматривать высокотехнологичные проекты в сфере импортозамещения.

Конкретные показатели для оценки проектов разрабатывают.

Без государственной поддержки важные для страны проекты не заработают, бизнес так рисковать не будет, сообщил проректор РАНХиГС Андрей Марголин. 

Правильное ранжирование проектов направит инвестиции на действительно важные и значимые проекты.

По данным Минэкономразвития объем инвестиций в основной капитал во 2 квартале выросли на 4,1% в реальном выражении.

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