Обманутым неквалифицированным инвесторам вернут деньги. ЦБ определил порядок

Банк России выпустил указание, в котором определен порядок приостановки продаж и возврата средств потребителям при систематических нарушениях финансовыми организациями правил продаж ценных бумаг, заявляет РБК.

В первую очередь такие меры коснутся неквалифицированных инвесторов.

Если финансовая организация нарушила правила тестирования неквалифицированных инвесторов или продала им высокорисковые инструменты, которые доступны только для квалифицированных участников рынка.

«Эти меры могут применяться, если финансовая организация при продаже утаивает от потребителей важную информацию об ограничениях и рисках, вводит клиентов в заблуждение относительно возможного дохода и гарантий, а также выдает один финансовый продукт за другой, более надежный», – сообщают в ЦБ.

Введение инвестора в заблуждение может быть по вине конкретного менеджера или системной ошибкой организации.

Системные нарушения правил продаж и раскрытия информации со стороны банка или финансовой организации необходимо пресекать.

В результате таких ошибок человек не до конца понимает какой продукт он приобрел и может принять его за надежный.