Отчетность в ФСС

Вместо 4-ФСС будет раздел 2 формы ЕФС-1

В 2023 году надо будет по-прежнему ежеквартально отчитываться за взносы по страхованию от производственного травматизма и профзаболеваний. Только после объединения ФСС и ПФР отчет надо будет сдавать в новый фонд (СФР) по новой форме – ЕФС-1.

Версия для печати

Данные из бывшей 4-ФСС надо отражать в разделе 2 формы ЕФС-1.

Для этого там будет три подраздела:

  • Расчет сумм страховых взносов;
  • Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ (самостоятельными классификационными единицами;
  • Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании;
  • Сведения о медосмотрах и СОУТ.

Существенных изменений в порядке заполнения данных нет.

Нынешняя таблица 1 формы 4-ФСС и будущий подраздел 2.1 ЕФС-1 идентичны.

Подраздел 2.1. Расчет сумм страховых взносов

1

Сдавать раздел 2 новой формы надо будет ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за кварталом.

Если в отчете нашли ошибку, можно сдать уточненный расчет.

Причем уточненки за периоды до 01.01.2023 надо сдавать на старом бланке 4-ФСС.

Про новую форму ЕФС-1 читайте здесь.

Бухгалтеры, законно оптимизировать НДС и не попасть под «око» АСК НДС-2 возможно!

Кирилл Соппа — налоговый эксперт, который знает про АСК НДС-2 все. Вместе с ним вы разберетесь, как избежать рисков и построить систему выгодного налогового планирования.

Узнаете о лазейках в системе налоговиков АСК НДС-2 и научитесь:

• разбираться в законных налоговых схемах по НДС;
• вести грамотное налоговое планирование по НДС;
• понимать, как именно и под кого копают налоговики и как подготовиться к проверкам.

Получите видеоуроки эксперта со скидкой 49% за 5400 рублей. Смотрите программу курса здесь или заполните форму ниже — начните работать с НДС как профи.

Штрафы за персональные данные

Какие штрафы вас ждут за нарушение при обработке персональных данных

Должностное лицо ждут не только штрафы. Дело может дойти до субсидиарки, уголовки, особенно, если вы собираете персданные без согласия работника или используете их неправильно. В статье поговорим о том, сколько в деньгах вам будут стоить ошибки и как их избежать.

Какие штрафы вас ждут за нарушение при обработке персональных данных
Отчетность в ФСС

Вместо 4-ФСС будет раздел 2 формы ЕФС-1

В 2023 году надо будет по-прежнему ежеквартально отчитываться за взносы по страхованию от производственного травматизма и профзаболеваний. Только после объединения ФСС и ПФР отчет надо будет сдавать в новый фонд (СФР) по новой форме – ЕФС-1.

Повышение квалификации

Банковский светофор: от блокировки счетов до ликвидации компании и потери доступа к средствам на счете

Контроль операций, проводимых организациями и ИП по счетам банков, вышел на более серьезный уровень. Каждому клиенту будет присвоена степень риска: высокий, средний или низкий, так называемый «банковский светофор». Относить клиентов к какой-либо группе риска обязана каждая кредитная организация (банк).

Банковский светофор: от блокировки счетов до ликвидации компании и потери доступа к средствам на счете

Требования от налоговой инспекции: пошаговый разбор действий

Требования налоговых органов - это естественная процедура налогового контроля. Любой ответ на требование - это формирование доказательной базы и наша цель не избегать требований и обратить их в нашу пользу...

Требования от налоговой инспекции: пошаговый разбор действий

Мероприятия

Разместить
Госзакупки

Стоит ли обжаловать в суде решение ФАС об отмене закупки

Обжалование решения ФАС происходит в ведомственном или судебном порядке. Рассмотрим судебный порядок обжалования, поскольку он наиболее эффективен, т.к. позволяет восстановить пропущенные сроки и приостановить действие предписания.

Стоит ли обжаловать в суде решение ФАС об отмене закупки
Читать еще