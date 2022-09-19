Вместо 4-ФСС будет раздел 2 формы ЕФС-1

Данные из бывшей 4-ФСС надо отражать в разделе 2 формы ЕФС-1.
Для этого там будет три подраздела:
- Расчет сумм страховых взносов;
- Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ (самостоятельными классификационными единицами;
- Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании;
- Сведения о медосмотрах и СОУТ.
Существенных изменений в порядке заполнения данных нет.
Нынешняя таблица 1 формы 4-ФСС и будущий подраздел 2.1 ЕФС-1 идентичны.
Подраздел 2.1. Расчет сумм страховых взносов
Сдавать раздел 2 новой формы надо будет ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за кварталом.
Если в отчете нашли ошибку, можно сдать уточненный расчет.
Причем уточненки за периоды до 01.01.2023 надо сдавать на старом бланке 4-ФСС.
Про новую форму ЕФС-1 читайте здесь.