🔥 В новый Соцфонд надо будет сдавать новый отчет ЕФС-1

Проект ПФР опубликован на федеральном портале.
В отчете будет 2 раздела и несколько подразделов.
№ раздела
Наименование раздела
№ подраздела
Наименование подраздела
Титульный лист
1
Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию
1
Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица
1.1
Сведения о трудовой (иной) деятельности
1.2
Сведения о страховом стаже
1.3
Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений
2
Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии
3
Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
2
Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
2.1
Расчет сумм страховых взносов
2.2
Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ
2.3
Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год
Для каждого раздела и подраздела — свои сроки сдачи.
Новый отчет заменит собойформы СЗВ-ТД, СЗВ-М, ДСВ-3.
О новых отчетах в ИФНС с 2023 года мы рассказывали здесь.