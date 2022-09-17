Отчетность в ПФР

🔥 В новый Соцфонд надо будет сдавать новый отчет ЕФС-1

С 2023 года из-за объединения фондов для работодателей внедрят новую форму отчета ЕФС-1 – «Сведения для ведения персучета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве

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Проект ПФР опубликован на федеральном портале.

В отчете будет 2 раздела и несколько подразделов.

№ раздела

Наименование раздела

№ подраздела

Наименование подраздела

 

Титульный лист

 

 

1

Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию

1

Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица

1.1

Сведения о трудовой (иной) деятельности

1.2

Сведения о страховом стаже

1.3

Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений

2

Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии

3

Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя

2

Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

2.1

Расчет сумм страховых взносов

2.2

Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ

2.3

Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год

Для каждого раздела и подраздела — свои сроки сдачи.

Новый отчет заменит собойформы СЗВ-ТД, СЗВ-М, ДСВ-3.

О новых отчетах в ИФНС с 2023 года мы рассказывали здесь.

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Отчетность в ПФР

🔥 В новый Соцфонд надо будет сдавать новый отчет ЕФС-1

С 2023 года из-за объединения фондов для работодателей внедрят новую форму отчета ЕФС-1 – «Сведения для ведения персучета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве

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