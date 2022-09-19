Со счетов умерших клиентов банка не получится снять или перевести деньги

К налоговой тайне предложили отнести информацию о снятии с налогового учета физических лиц, в связи с их смертью, сообщают «РИА Новости».

Так как между ведомствами идет взаимодействие, то после принятия такого закона банки будут оперативно получать информацию о регистрации смерти клиента и приостанавливать операции по его счетам.

После принятия закона риск мошеннических действий со счетами умерших клиентов сведется к минимуму.

Законопроект с поправками в Налоговый кодекс уже внесли на рассмотрение в Думу.

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