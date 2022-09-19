Людям все чаще предлагают совершать покупки в рассрочку. Но это хуже обычного кредита

Число заявок на подключение сервиса BNPL (покупай сейчас – плати позже) в сегменте одежды и обуви с февраля выросло на 60%, пишут «Известия».
Произошло это из-за необходимости поднять цену на товары, после изменений цепочек поставок или подорожаний у поставщиков.
Рассрочка – это стабилизация продаж, считают предприниматели.
Ежемесячное число заявок от бизнеса на подключение рассрочки выросло на 25%.
Возможность оплачивать товары частями и за определенный период позволяет увеличить средний чек и привлечь большее число клиентов.
ЦБ заметил риски в сервисе BNPL.
- Во-первых, отсутствует договор на потребительский кредит, а рассрочка – не что иное как краткосрочный кредит. Это лишает человека прав и гарантий, которые были бы при наличии такого договора.
- Во-вторых, нет предельного штрафа за просрочку, компания может выставить любую сумму.
- В-третьих, данные о таких операциях отсутствуют в бюро кредитных историй, что тоже негативно сказывается при оценке платежеспособности гражданина.
Сервис BNPL появился в России недавно, но уже сегодня им пользуется более 3 млн клиентов.