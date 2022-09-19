Людям все чаще предлагают совершать покупки в рассрочку. Но это хуже обычного кредита

Число заявок на подключение сервиса BNPL (покупай сейчас – плати позже) в сегменте одежды и обуви с февраля выросло на 60%, пишут «Известия».

Произошло это из-за необходимости поднять цену на товары, после изменений цепочек поставок или подорожаний у поставщиков.

Рассрочка – это стабилизация продаж, считают предприниматели.

Ежемесячное число заявок от бизнеса на подключение рассрочки выросло на 25%.

Возможность оплачивать товары частями и за определенный период позволяет увеличить средний чек и привлечь большее число клиентов.

ЦБ заметил риски в сервисе BNPL.

Во-первых, отсутствует договор на потребительский кредит, а рассрочка – не что иное как краткосрочный кредит. Это лишает человека прав и гарантий, которые были бы при наличии такого договора. Во-вторых, нет предельного штрафа за просрочку, компания может выставить любую сумму. В-третьих, данные о таких операциях отсутствуют в бюро кредитных историй, что тоже негативно сказывается при оценке платежеспособности гражданина.

Сервис BNPL появился в России недавно, но уже сегодня им пользуется более 3 млн клиентов.