Россияне стали больше переводить за рубеж. В основном в Казахстан, Армению и страны Средней Азии

Крупные финансовые организации поделились информацией, что россияне стали переводить больше денег за рубеж, отмечают «Известия».

«Юнистрим» – отметил рост переводов 5 раз, «ВТБ» – в 10.

Основными направлениями переводов стали Казахстан, Армения, Грузия, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.

Отмечается рост переводов в Сербию.

Средняя сумма перевода тоже увеличилась почти на 40%.

Эксперты считают, что такой рост можно обосновать перераспределением клиентов от ушедших западных компаний, увеличения числа мигрантов и трудности с банковскими переводами в недружественные страны.

Граждане отправляют деньги родственникам и партнерам по работе, а иногда и для покупки иностранной валюты и трат за границей.

«ВТБ» сообщает, что с июня 2022 года россияне совершили более 13 тыс. транзакций на сумму 5,3 млрд руб.