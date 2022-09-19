ОСАГО

За несколько дней ОСАГО подорожало на 6%. И это не предел

Страховые компании начали поднимать стоимость полиса автострахования. Всему виной резкий скачок цен на запчасти.

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После того, как расширились границы тарифного коридора по ОСАГО, средняя цена на полис выросла на 6% за несколько дней, сообщают «Известия».

С 13 по 16 сентября средний чек по ОСАГО составил 6841 руб., а неделей ранее он был еще 6400 руб.

В апреле 2022 года ОСАГО можно было оформить за 5500 руб.

По ожиданиям страховых компаний цены на страховки могут вырасти до 7200 руб. к концу года.

Основная причина такого роста – увеличение цен на запчасти весной 2022.

Клиенты, которые застраховались до марта 2022 года и попали в ДТП недавно, получат возмещение стоимости запчастей уже по новым ценам, что совсем не выгодно страховщикам.

Изменения для ОСАГО заработали с 13 сентября.

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