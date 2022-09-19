За несколько дней ОСАГО подорожало на 6%. И это не предел

После того, как расширились границы тарифного коридора по ОСАГО, средняя цена на полис выросла на 6% за несколько дней, сообщают «Известия».
С 13 по 16 сентября средний чек по ОСАГО составил 6841 руб., а неделей ранее он был еще 6400 руб.
В апреле 2022 года ОСАГО можно было оформить за 5500 руб.
По ожиданиям страховых компаний цены на страховки могут вырасти до 7200 руб. к концу года.
Основная причина такого роста – увеличение цен на запчасти весной 2022.
Клиенты, которые застраховались до марта 2022 года и попали в ДТП недавно, получат возмещение стоимости запчастей уже по новым ценам, что совсем не выгодно страховщикам.