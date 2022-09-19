До 30 тыс. рублей просят заемщики у микрофинансовых организаций. Кредиторы хотят выдавать меньше

В августе средняя сумма, которую запрашивали граждане в микрофинансовых организациях составила 24,8 тыс. руб., сообщает «РИА Новости».
Сами микрофинансовые организации не готовы предоставлять такие суммы.
В среднем, они выдают займы в 3 раза меньше.
В марте средняя сумма запроса была 16,3 тыс. руб.
В апреле уже 23,5 тыс. руб., а с мая – 24,5 тыс. руб.
Микрофинансовые организации так рисковать не готовы, поэтому готовы выдать своим клиентам только 8 – 9 тыс. руб.
Спрос на заемные средства у россиян по-прежнему на высоком уровне, отмечают эксперты.