Медосмотры

¾ россиян не слышали о медицинских чекапах. А те, кто обследовался, проверяли чаще всего только сердце и желудок

Многие граждане не могут даже толком объяснить, что такое медицинский чекап. Только 5% проходили такое обследование за последний год.

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Наиболее информированными в вопросах медицинских осмотров оказались жители Центрального федерального округа, а наименее – Сибири и Дальнего Востока, так пишут «Известия».

78% россиян не знают о таком понятии, как медицинский чекап и не проходят регулярные обследования.

22% людей заявили, что им известно об услуге комплексного медицинского осмотра для раннего выявления сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.

Наибольшую популярность услуга получила в Москве, из-за наличия специальных павильонов для таких обследований «Здоровая Москва».

Большая часть опрошенных прибегали к обследованию сердечно-сосудистой системы и пищеварительной, только 30% опрошенных проходили полную проверку организма.

А более 75% россиян отметили, что сертификат на прохождение медицинского чекапа станет отличным вариантом подарка на праздники.

Читатели, делимся опытом. Как быстро записывают на обследования? Довольны услугой?

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