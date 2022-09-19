¾ россиян не слышали о медицинских чекапах. А те, кто обследовался, проверяли чаще всего только сердце и желудок

Наиболее информированными в вопросах медицинских осмотров оказались жители Центрального федерального округа, а наименее – Сибири и Дальнего Востока, так пишут «Известия».
78% россиян не знают о таком понятии, как медицинский чекап и не проходят регулярные обследования.
22% людей заявили, что им известно об услуге комплексного медицинского осмотра для раннего выявления сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.
Наибольшую популярность услуга получила в Москве, из-за наличия специальных павильонов для таких обследований «Здоровая Москва».
Большая часть опрошенных прибегали к обследованию сердечно-сосудистой системы и пищеварительной, только 30% опрошенных проходили полную проверку организма.
А более 75% россиян отметили, что сертификат на прохождение медицинского чекапа станет отличным вариантом подарка на праздники.
Читатели, делимся опытом. Как быстро записывают на обследования? Довольны услугой?