Люди стали чаще оформлять автокредиты. Но показатели прошлого года уже не догнать

Число выданных кредитов (на новые и подержанные авто) в августе 2022 года составило 55,9 тыс. кредитов, что на 16,8% больше по сравнению с июлем, пишет «Ъ».

Рекордное падение числа выданных автокредитов было зафиксировано в марте.

После этого количество кредитов растет уже 5 месяцев подряд.

Тем не менее, по сравнению с 2021 годом число выданных кредитов сократилось на 38,4%.

В прошлом августе на покупку автомобилей было выдано 90,8 тыс. кредитов.

Лидерами по количеству выданных автокредитов стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

Льготные кредиты повысили спрос покупателей на отечественные автомобили.