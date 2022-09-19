Для ИП на Wildberries теперь платная регистрация за 10 тыс. рублей. Зато уйдут недобросовестные конкуренты

Внесенные деньги – не депозит, они не возвращаются, пояснила поддержка Wildberries «vc.ru».

Всем очевидно, что если гарантийный взнос будет возвращаться моментально после регистрации, то это откроет новую лазейку, приведет к новой волне мошеннических регистраций.

Гарантийный платеж помогает бороться с мошенниками.

Уже сейчас заметно, что количество мошеннических регистраций почти сведено к нулю, отметили в компании.

Из-за большого числа жалоб покупателей и увеличения мошеннических регистраций в сентябре Wildberries приостановил регистрацию новых продавцов.

После компания ввела дополнительную идентификацию продавцов, но это не дало нужных результатов.

Сейчас зарегистрироваться можно только с помощью внесения гарантированного платежа в 10 тыс. руб.