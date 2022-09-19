Кредитование

Кредитные каникулы продлят до 31 марта 2023 года

Правительство предлагает продлить срок обращения граждан за кредитными каникулами до конца марта 2023 года.

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Пока данный механизм действует до 30 сентября 2022 года, сообщает «РБК».

Минфин уже подготовил проект постановления о продлении кредитных каникул до 31 марта 2023 года.

Группа сенаторов предложила Госдуме рассмотреть вопрос о том, чтобы оставить данный механизм работать на постоянной основе.

Текст законопроекта есть на сайте Госдумы.

Предлагаемые поправки касаются физлиц, которые могут обратиться к кредитору с просьбой предоставить льготный период.

Есть ряд условий:

  1. Размер кредита не превышает установленный правительством;
  2. Условия договора по требованиям заемщика не менялись;
  3. Заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

Для автокредитов предлагают поднять верхнюю границу до 1,6 млн руб. (сейчас 700 тыс. руб.).

Для потребительских кредитов – 450 тыс. руб. (сейчас 300 тыс. руб.).

Кредитные каникулы были запущены в пандемию.

Сейчас за ними может обратиться гражданин, потерявший более трети дохода.

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