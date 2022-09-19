Кредитные каникулы продлят до 31 марта 2023 года

Пока данный механизм действует до 30 сентября 2022 года, сообщает «РБК».
Минфин уже подготовил проект постановления о продлении кредитных каникул до 31 марта 2023 года.
Группа сенаторов предложила Госдуме рассмотреть вопрос о том, чтобы оставить данный механизм работать на постоянной основе.
Текст законопроекта есть на сайте Госдумы.
Предлагаемые поправки касаются физлиц, которые могут обратиться к кредитору с просьбой предоставить льготный период.
Есть ряд условий:
- Размер кредита не превышает установленный правительством;
- Условия договора по требованиям заемщика не менялись;
- Заемщик находится в трудной жизненной ситуации.
Для автокредитов предлагают поднять верхнюю границу до 1,6 млн руб. (сейчас 700 тыс. руб.).
Для потребительских кредитов – 450 тыс. руб. (сейчас 300 тыс. руб.).
Кредитные каникулы были запущены в пандемию.
Сейчас за ними может обратиться гражданин, потерявший более трети дохода.