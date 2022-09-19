Лизингополучатель должен отразить в учете ППА

Разъяснение в разделе «Клерк.Консультации» дала эксперт Вера Сокуренко, кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель ИПБ России.

Основой стоимости ППА является дисконтированная сумма будущих арендных платежей.

Если есть право на упрощенный бухучет, то стоимость ППА можно формировать без дисконтирования, то есть брать просто сумму номинальных платежей за весь срок лизинга.

Кстати, Минфин в письме от 12.08.2022 № 07-01-09/78716 пояснял, что для бухучета по ФСБУ 25/2018 срок аренды и ППА зависит от договора, намерений и возможностей

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