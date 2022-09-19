🔎 Допросы, комиссии, выемки и осмотры налоговой. К чему готовиться и как противостоять

О чистоплотности налоговиков говорить не приходится, взять хотя бы сегодняшние новости: бывший руководитель управления ФНС по Архангельской области и НАО признан виновным и приговорен к колонии. Последняя инстанция отклонила доводы защиты, за взятку и превышение должностных полномочий налоговик отсидит 8 лет.

Не все компании могут позволить себе адвоката, которого не лишним будет взять на налоговую комиссию. Но сегодня особенно важно быстро разбираться в ситуации выемки документов и осмотров, знать, какие у вас есть права, на какие предложения налоговиков ни в коем случае нельзя соглашаться.

23 сентября (пятница) в 11.00 мск приходите на вебинар «Допросы, комиссии, выемки и осмотры. Как быть налогоплательщику?»

Узнаете, как:

подготовиться к осмотру и выемке;

защитить свои права в процессе осмотра и выемки налоговой;

минимизировать последствия.

Участникам вебинара выдаем сертификат