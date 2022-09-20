Санкции 2022

Ведущие турецкие банки больше не обслуживают российскую карту «МИР»

Турецкие банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать карты национальной платежной системы «МИР».

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Is Bankasi и DenizBank подтвердили, что прекратили обслуживать российские карты «МИР», сообщают «РИА Новости».

Решение принято в связи с санкциями против России.

«Операции по карте «Мир», связанные с российской валютой, в нашем банке не осуществляются, карты не принимаются банкоматами», – подтвердили в банке Deniz.

15 сентября Минфин США заявил, что страна готова вводить санкции против стран, поддерживающих использование российской национальной платежной системы «МИР», пишут «Известия».

19 сентября турецкие банки приостановили обслуживание российских карт «МИР».

Перебои с платежами с российской картой «МИР» появились еще на прошлой неделе.

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