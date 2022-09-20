Кредитование

Потребительский спрос достиг дна. Теперь идем вверх

Во 2 квартале 2022 года потребительский спрос в России прошел нижнюю точку спада. С августа наблюдается оживление.

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что с августа 2022 года наблюдается постепенное восстановление потребительского спроса в России, пишет «Интерфакс».

«Принятые правительством меры позволили поддержать потребительский спрос», – заявил Решетников.

Оживление спроса восстанавливается еще и за счет роста уровня кредитования.

За август рост рублевого кредитного портфеля составил 2,4 трлн руб.

«Основной прирост - по кредитованию компаний (в августе 2,1 трлн рублей), но разгоняется и кредитование физлиц (0,3 трлн рублей)», – сообщил министр.

Отмечается так же рост автокредитов, ходя до уровня 2021 года им еще далеко.

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