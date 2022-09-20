Потребительский спрос достиг дна. Теперь идем вверх

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что с августа 2022 года наблюдается постепенное восстановление потребительского спроса в России, пишет «Интерфакс».
«Принятые правительством меры позволили поддержать потребительский спрос», – заявил Решетников.
Оживление спроса восстанавливается еще и за счет роста уровня кредитования.
За август рост рублевого кредитного портфеля составил 2,4 трлн руб.
«Основной прирост - по кредитованию компаний (в августе 2,1 трлн рублей), но разгоняется и кредитование физлиц (0,3 трлн рублей)», – сообщил министр.
Отмечается так же рост автокредитов, ходя до уровня 2021 года им еще далеко.