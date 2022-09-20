Доплату северным и сельским пенсионерам будут назначать без заявлений

Такой проект опубликован на федеральном портале.

Новый Социальный фонд будет сам добывать данные для начислений, не ждать, когда пенсионер напишет заявление.

Сразу же при назначении пенсии, назначат и повышение к фиксированной выплате.

Размер фиксированной выплаты к пенсии с 01.06.22 такой:

в общем случае — 7 220,74 руб.;

пенсионерам на Крайнем Севере — 7 220,74 руб. плюс РК;

пенсионерам со стажем от 20/25 лет, из них 15 — на Крайнем Севере — 10 831,11 руб.;

пенсионерам с сельским стажем 30 лет — 9 025,93 руб.

Беззаявительные нормы для северян заработают с 1 сентября 2023 года, для сельчан — с 1 января 2026 года.

Сведения для назначения доплаты сельчанам СФР будет брать из нового отчета работодателей — ЕФС-1 (из раздела, который заменит собой форму СЗВ-СТАЖ).

Этот подраздел 1.2 работодатели будут сдавать ежегодно до 25 января.

В него надо включать не всех сотрудников, а только определенных, в том числе тех, кто работал в сельском хозяйстве на определенных должностях. То есть тех, кому потом будет положена доплата к пенсии за сельский стаж.