Пенсии

Доплату северным и сельским пенсионерам будут назначать без заявлений

Повышенную фиксированную выплату пенсионерам, проживающим на Крайнем Севере, и тем, кто живет в сельской местности будут назначать в проактивном порядке (без заявлений).

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Такой проект опубликован на федеральном портале.

Новый Социальный фонд будет сам добывать данные для начислений, не ждать, когда пенсионер напишет заявление.

Сразу же при назначении пенсии, назначат и повышение к фиксированной выплате.

Размер фиксированной выплаты к пенсии с 01.06.22 такой:

  • в общем случае — 7 220,74 руб.;
  • пенсионерам на Крайнем Севере — 7 220,74 руб. плюс РК;
  • пенсионерам со стажем от 20/25 лет, из них 15 — на Крайнем Севере — 10 831,11 руб.;
  • пенсионерам с сельским стажем 30 лет — 9 025,93 руб.

Беззаявительные нормы для северян заработают с 1 сентября 2023 года, для сельчан — с 1 января 2026 года.

Сведения для назначения доплаты сельчанам СФР будет брать из нового отчета работодателей — ЕФС-1 (из раздела, который заменит собой форму СЗВ-СТАЖ).

Этот подраздел 1.2 работодатели будут сдавать ежегодно до 25 января.

В него надо включать не всех сотрудников, а только определенных, в том числе тех, кто работал в сельском хозяйстве на определенных должностях. То есть тех, кому потом будет положена доплата к пенсии за сельский стаж.

 

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