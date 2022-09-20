Зарплата

В месяцах с 31 днем интервал между авансом и получкой превысит 15 дней. Но нарушения нет

По статье 136 ТК зарплату надо выплачивать не реже чем каждые полмесяца. В месяцах с 30 днями выплаты раз в 15 дней. Но если в месяце 31 день, разделить эти дни ровно пополам не получится. Значит, интервал между выплатами будет не 15 дней, а 16.

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В месяцах с 31 днем интервал между авансом и получкой превысит 15 дней. Но нарушения нет
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Роструд в письме от 26.08.2022 № ПГ/22605/10-30437-ОБ/18-661 пояснил, что главное, установить четкие сроки выплаты зарплаты.

Например, это будет 5 и 20 число.

Если в месяце 31 день и период между выплатами стал увеличиваться, нарушений ТК в части сроков выплаты зарплаты в этом случае нет.

Пример

  • 5 августа выплачена зарплата за вторую половину июля.
  • 20 августа выплачена зарплата за первую половину августа.

Промежуток между выплатами — 15 дней.

  • 5 сентября — срок выплата зарплаты за вторую половину августа.

Промежуток между выплатами — 16 дней.

Не надо ли выплатить зарплату за август на 1 день раньше — 4 сентября?

Не надо, уточняет Роструд.

Выплачивать зарплату на день раньше в месяце, где 31 день, нет необходимости.

А вот что действительно необходимо, так это соблюдать сроки выплаты.

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Зарплата

В месяцах с 31 днем интервал между авансом и получкой превысит 15 дней. Но нарушения нет

По статье 136 ТК зарплату надо выплачивать не реже чем каждые полмесяца. В месяцах с 30 днями выплаты раз в 15 дней. Но если в месяце 31 день, разделить эти дни ровно пополам не получится. Значит, интервал между выплатами будет не 15 дней, а 16.

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