В месяцах с 31 днем интервал между авансом и получкой превысит 15 дней. Но нарушения нет

Роструд в письме от 26.08.2022 № ПГ/22605/10-30437-ОБ/18-661 пояснил, что главное, установить четкие сроки выплаты зарплаты.
Например, это будет 5 и 20 число.
Если в месяце 31 день и период между выплатами стал увеличиваться, нарушений ТК в части сроков выплаты зарплаты в этом случае нет.
Пример
- 5 августа выплачена зарплата за вторую половину июля.
- 20 августа выплачена зарплата за первую половину августа.
Промежуток между выплатами — 15 дней.
- 5 сентября — срок выплата зарплаты за вторую половину августа.
Промежуток между выплатами — 16 дней.
Не надо ли выплатить зарплату за август на 1 день раньше — 4 сентября?
Не надо, уточняет Роструд.
Выплачивать зарплату на день раньше в месяце, где 31 день, нет необходимости.
А вот что действительно необходимо, так это соблюдать сроки выплаты.