Санкции 2022

Казахстан задерживает российские фуры с европейскими товарами. У водителей требуют лишние документы и штрафуют

Российские грузовики с товарами из Европы застряли в Казахстане. У водителей изымают документы из-за новых требований со стороны Астаны. Безопаснее приостановить перевозки товаров в Казахстан до урегулирования споров.

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Стало известно о восьми задержаниях, ссылается на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков газета «Известия».

Но задержанных может быть гораздо больше, часть грузовиков находится на стоянке для нарушителей, другие — на таможенных терминалах или прямо на дороге. У водителей изъяли документы, поэтому продолжить путь они не могут.

Транзит построен по такой схеме: фуры из Евросоюза до границы с Белоруссией везет европейская компания, а после автопоезд прицепляют к грузовикам белорусских или российских организаций и везут в Казахстан.

Проблемы на границе возникли у смоленских компаний «Автотранзит», «СВ-Транс» и логистического оператора «Траско».

Как следует из письма Минтранса РФ в мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана, с недавних пор казахстанские власти стали требовать от российских водителей разрешительные документы на грузы, выданные предшествующему перевозчику – европейской компании.

Ведомство отметило, что организации не передают документы друг другу, а новое правило нарушает положения соглашений о международном автомобильном сообщении.

В документе Минтранс называет новые требования необоснованными и призывает власти Казахстана освободить задержанные грузовики без штрафов.

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Санкции 2022

Казахстан задерживает российские фуры с европейскими товарами. У водителей требуют лишние документы и штрафуют

Российские грузовики с товарами из Европы застряли в Казахстане. У водителей изымают документы из-за новых требований со стороны Астаны. Безопаснее приостановить перевозки товаров в Казахстан до урегулирования споров.

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