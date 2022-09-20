Тинькофф тоже запретит неквалам покупать акции недружественных стран

«Реализовать возможность поэтапной приостановки торгов технически невозможно в предложенные регулятором сроки», – заявили в Тинькофф Инвестиции.

ЦБ запретил брокерам с 1 октября 2022 года исполнять поручения неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг эмитентов из недружественных юрисдикций, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.

С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря – 5%.

А с 2023 года брокеры должны приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по таким бумагам.

В Тинькофф Инвестициях не придумали, как технически выстроить систему запретов. Поэтому собираются ввести запрет уже сейчас.

Вчера стало известно, что и БКС принял аналогичное решение.